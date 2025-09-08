Россия
Россиянка поругалась с мужем и выпрыгнула из машины на ходу

Жительница Бурятии поругалась с мужем и выпрыгнула из машины на ходу
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Жительница Гусиноозерска в Бурятии поругалась с мужем и выпрыгнула из машины на ходу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД России.

В ведомстве пояснили, что 32-летний водитель без прав находился за рулем автомобиля ВАЗ-21093 в состоянии алкогольного опьянения. В салоне вместе с ним была его 32-летняя супруга, женщина также была нетрезва.

Во время движения по улице Оцимика между супругами произошел конфликт. В разгар ссоры женщина открыла дверь и выпрыгнула из движущегося авто. В результате падения пассажирка получила травму — перелом лучевой кости. Пострадавшую доставили в больницу.

До этого стало известно, что жительница Бурятии вылетела из окна маршрутки во время ДТП.

Еще раньше в Шахтах Ростовской области автомобилист на скорости врезался в забор и вылетел из машины.

