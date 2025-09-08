Россиянин получил 15 лет тюрьмы за размещение листовок на могилах участников СВО

Военный суд в Хабаровске приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы за размещение листовок с символикой террористической организации на могилах участников специальной военной операции (СВО), сообщили ТАСС в прокуратуре Хабаровского края.

«Приговорил виновного к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшихся — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Жителя Хабаровска признали виновным по статьям УК РФ: за сотрудничество с иностранным государством или организацией на конфиденциальной основе (ст. 275.1), за участие в деятельности организации, признанной террористической по закону РФ (ч. 2 ст. 205.5), за публичную пропаганду терроризма (ч. 1 ст. 205.2), а также за осквернение надгробных сооружений (п. «б» ч. 2 ст. 244).

