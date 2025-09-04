Россия
13:44, 4 сентября 2025Россия

Россиянка оставила в соцсетях комментарии об СВО и поплатилась

В Забайкальском крае суд оштрафовал 72-летнюю женщину за комментарии об СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жительница Забайкальского края оставила в соцсетях комментарии о специальной военной операции (СВО) на Украине и поплатилась — ее оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщили в пресс-службе Читинского районного суда.

Как следует из материалов дела, 72-летняя россиянка оставляла комментарии, в которых выражала свое несогласие относительно работы ВС РФ за пределами страны при проведении СВО. Кроме того, в своих текстах женщина явно унижала честь и достоинство русского народа, говорится в судебных документах.

Суд назначил пенсионерке штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее в Краснодарском крае суд наказал россиянку, отреагировавшую на атаку Вооруженных сил Украины радостным криком. Ее также оштрафовали на 30 тысяч рублей.

