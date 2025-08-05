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13:12, 5 августа 2025Россия

Россиянку наказали за радостные крики во время атаки ВСУ

Россиянку оштрафовали за радостные крики во время атаки ВСУ в Ростовской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Краснодарском крае суд наказал россиянку, отреагировавшую на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) радостным криком. Об этом пишут «Осторожно, новости» в Telegram.

Как выяснили журналисты, 31-летнюю женщину обвинили в нарушении административной статьи о дискредитации армии. По версии следствия, 18 июля она находилась в поезде СамараАдлер во время атаки беспилотников на железнодорожную станцию «Лихая» в Ростовской области. При этом обвиняемая кричала: «Так вам и надо, русские!»

В ходе разбирательства женщина признала вину и раскаялась. Рассмотрев все материалы дела, Горячеключевской городской суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее в Москве штраф за дискредитацию армии получил военный пенсионер Эдуард Гойда. Как установил суд, между мужчиной и его соседкой произошла ссора из-за граффити с надписью «Поклон тебе, солдат России» на Туристской улице. По словам женщины, мужчина пообещал закрасить изображение, если на нем будут присутствовать георгиевская лента и литера Z.

ЖЗЛ
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