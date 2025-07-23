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09:31, 23 июля 2025Россия

Украина вновь атаковала Ростовскую область беспилотниками. Что известно о последствиях?

Губернатор Слюсарь: Три человека ранены в Новочеркасске после атаки дронов ВСУ
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Поздним вечером 22 июля и ночью 23 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали беспилотниками Ростовскую область.

Минобороны сообщило, что над регионом сбили 11 дронов самолетного типа. Губернатор области Юрий Слюсарь пояснил, что были атакованы города Новочеркасск и Шахты, а также Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы.

Пострадали три человека, один из них — в крайне тяжелом состоянии

В Новочеркасске в результате атаки ранены три человека, уточнил Слюсарь. Две женщины получили легкие и средней тяжести ранения в районе Вокзальной улицы, они доставлены в больницу скорой помощи. Еще один мужчина получил осколочное ранение живота на Аксайской улице, его отвезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Также губернатор сообщил о пожарах в разных частях города из-за падения обломков беспилотников, все они оперативно потушены. Осколками повреждены четыре автомобиля. Одна из частей дрона зависла на дереве.

В Родионово-Несветайском районе, по его словам, из-за осколков загорелись дом и сухая трава в Большекрепинской слободе. В соседнем доме там же повреждены крыша и окна. В Мясниковском районе в СНТ «Дружба» также загорелась трава, в СНТ «Мечта» взрывной волной выбиты стекла в частном доме. Еще в одном дачном поселке, «Орион», загорелись крыши двух домов и выбило стекла. Ущерб пообещали зафиксировать.

Целью удара могла быть крупная электростанция

Предполагается, что целью удара могла быть Новочеркасская ГРЭС. В том районе слышали один из взрывов, однако на самой станции разрушений нет, информации о пожарах не поступало.

Другой сбитый дрон упал и взорвался недалеко от железнодорожного вокзала. Здание не повреждено, сбоев в движении поездов нет. Также было повреждено здание «Ростелекома» на Баклановском проспекте.

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Один из пожаров в Новочеркасске местные жители тушили своими силами, это попало на видео. На кадрах видно, как мужчины выливают несколько ведер с водой в стену пожара, который разгорается за кустами. Опубликовано также видео пролета дрона ВСУ в регионе — слышен жужжащий звук мотора дрона, за которым следует световая вспышка. Каких-либо звуков взрыва на видео нет.

Появились также утренние фото последствий атаки в Новочеркасске. Видны разрушенная автобусная остановка, выбитые стекла и частично разрушенный балкон дома.

Утверждается, что украинские БПЛА были начинены металлическими шариками.

ВСУ атаковали регион в ночь на субботу

Ранее массированная атака на Ростовскую область произошла в ночь на 19 июля. Были сбиты 24 беспилотника. Жители Таганрога стали свидетелями нескольких взрывов в небе над городом.

В результате атаки загорелись несколько домов в Каменске-Шахтинском, пострадала женщина — сотрудник железной дороги.

Из-за нанесенных дронами повреждений на станции Лихая в Ростовской области 132 поезда выбились из графика и следовали с задержками. Их вводили в график лишь к вечеру понедельника.

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