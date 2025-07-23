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06:59, 23 июля 2025Россия

Три человека получили ранения при ударе ВСУ по российскому городу

Ростовский губернатор Слюсарь: Три человека ранены при атаке ВСУ на Новочеркасск
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Три человека получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новочеркасск Ростовской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Две женщины в момент атаки находились на улице, в районе улицы Вокзальной. Обе пострадавшие доставлены в БСМП Новочеркасска, полученные ими ранения медики квалифицируют как средней тяжести и легкие. С осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии в БСМП также доставлен житель дома по улице Аксайская, 12», — написал Слюсарь.

В Новочеркасске, по его данным, из-за падения обломков произошло их возгорание, пожар уже потушили. Осколки повредили четыре припаркованных автомобиля. Один из беспилотниокв упал на спуске Степана Разина, боевая часть другого летательного аппарата зависла на дереве.

В результате атаки ВСУ в Родионово-Несветайском районе загорелся дом, в Мясниковском районе пожар распространился по сухостою. Муниципальные комиссии вскоре зафиксируют ущерб, власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь.

ВСУ атаковали Ростовскую область 23 июля. Основной целью противника, по неофициальным данным, была Новочеркасская государственная районная электростанция (ГРЭС), также ВСУ атаковали железнодорожный вокзал.

ЖЗЛ
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