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04:22, 23 июля 2025Россия

Украинский дрон атаковал железнодорожный вокзал в российском регионе

Дрон ВСУ атаковал железнодорожный вокзал в Новочеркасске Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал район железнодорожного вокзала в Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Украинские дроны попытались ударить по Новочеркасску ранее 23 июля. Основной целью атаки была электростанция. По неподтвержденной официально информации, все беспилотники были уничтожены, однако их обломки упали в центре города.

В ночь на 21 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в трех городах Ростовской области: Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске. В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта эвакуировано три человека.

В ночь 19 июля Ростовская область также подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что в районе станции Лихая из-за падения обломков дронов произошел обрыв линии электропередачи. Ранения получила сотрудница железной дороги, в состоянии средней тяжести ее доставили в больницу Каменска-Шахтинского.

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