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07:42, 23 июля 2025Россия

Россияне ведрами тушили возникший после атаки ВСУ мощный пожар и попали на видео

В Ростовской области мужчины ведрами тушили возникший после атаки БПЛА пожар
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В Ростовской области мужчины ведрами решили тушить мощный пожар, который возник в регионе после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как мужчины выливают несколько ведер с водой в стену пожара, который разгорается за кустами. Кадры, предположительно, сняты в Новочеркасске.

Украина атаковала Ростовскую область в ночь на 23 июля. Основной целью противника, по неофициальным данным, была Новочеркасская государственная районная электростанция (ГРЭС), также ВСУ атаковали железнодорожный вокзал. В Новочеркасске ранения получили три человека.

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 дронов над Ростовской областью. Помимо нее, под удар также попали Тульская, Нижегородская, Брянская, Калужская и Курская области.

ЖЗЛ
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