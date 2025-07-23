Россияне ведрами тушили возникший после атаки ВСУ мощный пожар и попали на видео

В Ростовской области мужчины ведрами тушили возникший после атаки БПЛА пожар

В Ростовской области мужчины ведрами решили тушить мощный пожар, который возник в регионе после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как мужчины выливают несколько ведер с водой в стену пожара, который разгорается за кустами. Кадры, предположительно, сняты в Новочеркасске.

Украина атаковала Ростовскую область в ночь на 23 июля. Основной целью противника, по неофициальным данным, была Новочеркасская государственная районная электростанция (ГРЭС), также ВСУ атаковали железнодорожный вокзал. В Новочеркасске ранения получили три человека.

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 дронов над Ростовской областью. Помимо нее, под удар также попали Тульская, Нижегородская, Брянская, Калужская и Курская области.