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08:22, 23 июля 2025Россия

Появились кадры из атакованной ВСУ Ростовской области

Опубликованы кадры из атакованной ВСУ Ростовской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из Ростовской области, которая ночью попала под удар Вооруженых сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах слышен жужжащий звук мотора дрона, за которым следует световая вспышка. Каких-либо звуков взрыва на видео нет.

Ранее в сети появились кадры, как жители Ростовской области ведрами решили тушить мощный пожар, который возник в регионе после атаки беспилотников ВСУ.

Украина атаковала Ростовскую область в ночь на 23 июля. По данным Минобороны, над регионом сбили 11 дронов. Основной целью противника, по неофициальной информации, была Новочеркасская государственная районная электростанция (ГРЭС), также ВСУ атаковали железнодорожный вокзал. В Новочеркасске ранения получили три человека.

ЖЗЛ
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