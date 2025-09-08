Россиянин в портовом городе на парковке расправился с четырьмя мужчинами

В Новороссийске осудят мужчину за расстрел людей на парковке

В Новороссийске осудят мужчину за расправу на парковке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Он обвиняется по статьям 105 («Убийство»), 213 («Хулиганство») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

По данным следствия, ночью 9 августа 2023 года на парковке в городе Новороссийске между двумя группами мужчин произошел конфликт, в ходе которого 23-летний фигурант применил огнестрельное оружие. В результате двое оппонентов получили ранения головы и тела. Они были доставлены в медицинское учреждение, но спасти их не удалось. Еще двое также были доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести, где им оказали своевременную помощь.

В отношении остальных участников конфликта, совершивших противоправные действия, уголовные дела были выделены в отдельные производства и после расследования направлены в суд для рассмотрения по существу.

На время проведения следственных действий фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Коллегия присяжных признала мужчину виновным, но основании их вердикта судом будет постановлен приговор.

Ранее сообщалось, что россиянин скрывался четверть века от следствия после расправы над полицейским.