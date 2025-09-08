Российская армия начала сжимать кольцо вокруг стратегически важного города в ДНР

«Царьград»: Ситуация для ВСУ в Славянске становится критической

Вооруженные силы (ВС) России постепенно начали сжимать кольцо вокруг стратегически важного города в Донецкой народной республике (ДНР). Речь идет о Славянске. О ситуации на этом направлении рассказывает «Царьград».

Активное продвижение Российской армии на этом участке фронта идет уже несколько дней. Цель ВС РФ на ближайшее время — взять под контроль всю территорию Донбасса. Для этого необходимо выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из ключевых населенных пунктов: Покровска, Краматорска, Дружковки, Константиновки, Доброполья, Лимана, Мирнограда, Северска и Славянска.

Для достижения цели на данный момент ведется блокировка последнего упомянутого в списке города. Как пишут журналисты телеканала, Москва старается отрезать пункты снабжения украинских гарнизонов, используя для этого FPV-дроны, которые практически ежедневно уничтожают военные грузовики ВСУ с боеприпасами.

Вместе в перерезанием каналов поставок оружия и продовольствия ВС РФ обходят населенный пункт с трех сторон, оставляя для противника два варианта: уйти из города по единственному оставленному транспортному коридору или же остаться внутри и быть уничтоженными.

Ранее сообщалось, что власти Украины подготавливают Славянск к эвакуации. «Один из наиболее показательных сигналов — постепенная подготовка к вывозу Славянской железной дороги вместе с оставшимися локомотивами и персоналом», — пишут военкоры.