Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:52, 8 сентября 2025Бывший СССР

Российская армия начала сжимать кольцо вокруг стратегически важного города в ДНР

«Царьград»: Ситуация для ВСУ в Славянске становится критической
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России постепенно начали сжимать кольцо вокруг стратегически важного города в Донецкой народной республике (ДНР). Речь идет о Славянске. О ситуации на этом направлении рассказывает «Царьград».

Активное продвижение Российской армии на этом участке фронта идет уже несколько дней. Цель ВС РФ на ближайшее время — взять под контроль всю территорию Донбасса. Для этого необходимо выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из ключевых населенных пунктов: Покровска, Краматорска, Дружковки, Константиновки, Доброполья, Лимана, Мирнограда, Северска и Славянска.

Для достижения цели на данный момент ведется блокировка последнего упомянутого в списке города. Как пишут журналисты телеканала, Москва старается отрезать пункты снабжения украинских гарнизонов, используя для этого FPV-дроны, которые практически ежедневно уничтожают военные грузовики ВСУ с боеприпасами.

Вместе в перерезанием каналов поставок оружия и продовольствия ВС РФ обходят населенный пункт с трех сторон, оставляя для противника два варианта: уйти из города по единственному оставленному транспортному коридору или же остаться внутри и быть уничтоженными.

Ранее сообщалось, что власти Украины подготавливают Славянск к эвакуации. «Один из наиболее показательных сигналов — постепенная подготовка к вывозу Славянской железной дороги вместе с оставшимися локомотивами и персоналом», — пишут военкоры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет договора — нет отказа». Бывший президент России заявил о праве требовать репарации от Финляндии

    Назван возможный стимул для Трампа ввести санкции против России

    Монсон предложил провести бой Дзюбе

    В России признали начало строительства «Силы Сибири-2» без контракта

    Стало известно о заработках ВСУ на пристрастии российских детей

    Ведущая экономика Европы резко снизила торговлю с Россией

    В Германии разгорелся скандал вокруг Мерца и его жены

    Израиль пригрозил разрушить Газу

    В России объявили в розыск литовского журналиста за его посты

    Народный артист РСФСР признался в лудомании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости