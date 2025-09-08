Российские бойцы получили «Уланы» на базе «Нивы»

МО: Бойцы танкового соединения группировки «Центр» получили вездеходы «Улан»

Российские бойцы получили новые вездеходы «Улан», построенные на базе агрегатов серийного внедорожника «Нива». Машина отличается хорошей проходимостью и ремонтопригодностью, сообщает Министерство обороны (МО) России.

Вездеходы поступили в мотострелковый полк танкового соединения группировки войск «Центр», который выполняет задачи в зоне СВО. Военнослужащие приступили к тренировкам с использованием новой техники на полигоне в тыловом районе спецоперации. Бойцы отрабатывают передвижение в кузове при штурме позиций, спешивание и отражение нападения дронов противника. Параллельно водители осваивали управление в сложных условиях и знакомились с конструкцией автомобиля.

Полноприводная машина полностью состоит из комплектующих российского производства. Вездеход предназначен для рейдов, выполнения разведывательных задач, дозоров, перевозки грузов и эвакуации раненых.

«Простая и надежная конструкция, высокая проходимость, вместительность и грузоподъемность, наряду с отсутствием дефицита запасных частей и хорошей ремонтопригодностью, являются основными критериями использования мотовездеходов данного типа в зоне проведения СВО», — сообщили в ведомстве.

В сентябре о поставках «Уланов» в войска писали «Известия». В публикации отметили, что это первый крупносерийный транспортер переднего края в России. Машина получила блок электропитания для подключения средств радиоэлектронной борьбы и другого оборудования.