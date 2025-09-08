Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:49, 8 сентября 2025Наука и техника

Российские бойцы получили «Уланы» на базе «Нивы»

МО: Бойцы танкового соединения группировки «Центр» получили вездеходы «Улан»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Минобороны России

Российские бойцы получили новые вездеходы «Улан», построенные на базе агрегатов серийного внедорожника «Нива». Машина отличается хорошей проходимостью и ремонтопригодностью, сообщает Министерство обороны (МО) России.

Вездеходы поступили в мотострелковый полк танкового соединения группировки войск «Центр», который выполняет задачи в зоне СВО. Военнослужащие приступили к тренировкам с использованием новой техники на полигоне в тыловом районе спецоперации. Бойцы отрабатывают передвижение в кузове при штурме позиций, спешивание и отражение нападения дронов противника. Параллельно водители осваивали управление в сложных условиях и знакомились с конструкцией автомобиля.

Полноприводная машина полностью состоит из комплектующих российского производства. Вездеход предназначен для рейдов, выполнения разведывательных задач, дозоров, перевозки грузов и эвакуации раненых.

Материалы по теме:
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

«Простая и надежная конструкция, высокая проходимость, вместительность и грузоподъемность, наряду с отсутствием дефицита запасных частей и хорошей ремонтопригодностью, являются основными критериями использования мотовездеходов данного типа в зоне проведения СВО», — сообщили в ведомстве.

В сентябре о поставках «Уланов» в войска писали «Известия». В публикации отметили, что это первый крупносерийный транспортер переднего края в России. Машина получила блок электропитания для подключения средств радиоэлектронной борьбы и другого оборудования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о начале нового этапа СВО

    Перепроизводство СПГ назвали проблемой Трампа

    Доказательство существования гигантского кита нашли в России

    Президент Бразилии назвал важный аспект урегулирования конфликта на Украине

    Российские бойцы получили «Уланы» на базе «Нивы»

    Похитивший ребенка во время развода россиянин попался за границей

    Стало известно о распространении смертельно опасного заболевания среди бойцов «Ахмата»

    Военному союзнику США предрекли острый кризис

    Запасы нефти в России оценили

    Бородина вышла в свет с часами стоимостью 1,7 миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости