Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:58, 8 сентября 2025Россия

Российский боец четыре дня выбирался из брошенного блиндажа ВСУ

RT: Российский боец Бур четыре дня выбирался из брошенного блиндажа ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Российский боец с позывным Бур четыре дня выбирался из брошенного блиндажа Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет RT.

Военнослужащий поделился с корреспондентом Александром Пискуновым, что вместе с отрядом участвовал в штурме посадок возле границы Донецкой народной республики (ДНР). Им пришлось передвигаться по открытой территории, где его заметил украинский беспилотник.

Бур бросился к пустому деревянному блиндажу, однако дрон залетел туда вместе с ним. Следом прилетели другие беспилотники, и вход полностью засыпало. В результате он откапывался четыре дня.

Ранее российские войска устранили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) при попытке пересечь реку Днепр. Украинские военные двигались в сторону островной зоны Днепра, когда их атаковали FPV-дроны российских войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крайне интересные обсуждения». Трамп высказался о санкциях, урегулировании на Украине и встречах с Путиным и европейцами

    Россиян предупредили о праве работодателей на отказ оплаты больничного

    В Турции оценили вероятность отправки войск ЕС на Украину

    Выручка магазинов для бедных в России взлетела

    ВСУ пытались атаковать Тульскую область

    Российский боец четыре дня выбирался из брошенного блиндажа ВСУ

    Бывший российский министр-силовик смягчил себе наказание по уголовному делу

    Зеленскому напомнили заявления про Крым после слов о победе

    Вывезенная на Украину россиянка вышла на связь только спустя год

    На юге России запретили снимать и публиковать атаки беспилотников ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости