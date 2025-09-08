Российский боец четыре дня выбирался из брошенного блиндажа ВСУ

RT: Российский боец Бур четыре дня выбирался из брошенного блиндажа ВСУ

Российский боец с позывным Бур четыре дня выбирался из брошенного блиндажа Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет RT.

Военнослужащий поделился с корреспондентом Александром Пискуновым, что вместе с отрядом участвовал в штурме посадок возле границы Донецкой народной республики (ДНР). Им пришлось передвигаться по открытой территории, где его заметил украинский беспилотник.

Бур бросился к пустому деревянному блиндажу, однако дрон залетел туда вместе с ним. Следом прилетели другие беспилотники, и вход полностью засыпало. В результате он откапывался четыре дня.

Ранее российские войска устранили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) при попытке пересечь реку Днепр. Украинские военные двигались в сторону островной зоны Днепра, когда их атаковали FPV-дроны российских войск.