Российскую школьницу обнаружили с травмами под окнами многоэтажки

В Челябинске школьницу обнаружили с травмами под окнами дома, ее не спасли

В Челябинске 13-летнюю школьницу обнаружили с травмами под окнами многоэтажного дома, спасти ее не удалось. Об этом стало известно Ura.ru.

Как отметил источник российского агентства, девочка выпала из окна. Прибывшие медики не смогли ее реанимировать.

До этого в Санкт-Петербурге 17-летнюю школьницу с удлинителем на шее нашли под окнами многоэтажного дома на улице Карпинского. Девушку успели довезти до больницы имени Раухфуса, однако полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью.

Еще раньше в Екатеринбурге 22-летнюю женщину нашли под окнами дома после ссоры с мужем. Сотрудники полиции начали проводить проверку.