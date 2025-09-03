Российскую школьницу с удлинителем на шее нашли под окнами дома

В Петербурге школьницу с удлинителем на шее нашли под окнами дома

В Санкт-Петербурге 17-летнюю школьницу с удлинителем на шее нашли под окнами многоэтажного дома на улице Карпинского, спасти ее не удалось. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным российского издания, прохожие заметили девочку и вызвали сотрудников полиции. Оперативники установили, что она проживала в том же доме в квартире на шестом этаже вместе с родителями.

Школьницу успели довезти до больницы имени Раухфуса, однако полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Уфе девятиклассника обнаружили под окнами многоэтажки. Следователи пока не озвучивали причины случившегося.

В середине июня в Петербурге семиклассника, оставившего записку отцу, нашли под окнами дома на Большой Пороховской улице. Спасти несовершеннолетнего тогда не удалось.