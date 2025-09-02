Девятиклассника нашли под окнами многоэтажки в российском городе

Ufa1.ru: В Уфе девятиклассника нашли под окнами многоэтажки

В Уфе девятиклассника нашли под окнами многоэтажного дома на улице Летчиков, спасти несовершеннолетнего не удалось. Об этом стало известно порталу Ufa1.ru.

Следователи пока не называли причины случившегося. На месте инцидента начали работать оперативники.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге семиклассника, оставившего записку отцу, обнаружили под окнами дома на Большой Пороховской улице. Впоследствии выяснилось, что россиянин воспитывал ребенка один. Школьник не состоял на учете, неполная семья считалась благополучной.

Еще раньше школьник спас выпавшего из окна девятого этажа ребенка в подмосковном Домодедово.