17:44, 8 сентября 2025

Сабрина Карпентер вышла на публику в прозрачном платье

Американская певица Сабрина Карпентер посетила премию MTV в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Американская актриса и певица Сабрина Карпентер в откровенном образе посетила премию MTV Video Music Awards 2025 в Нью-Йорке. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

26-летняя знаменитость вышла на публику в ярко-красном прозрачном платье, расшитом пайетками и кружевом, сквозь которое просвечивалось ее тело.

Помимо этого, звезда накинула на руки меховое изделие серого оттенка. Образ исполнительницы украсили укладка с завитыми в локоны волосами и макияж с графическими стрелками.

В июне Сабрина Карпентер опубликовала фото без штанов. Знаменитость позировала на размещенном кадре в укороченной кружевной рубашке и голубых трусах.

