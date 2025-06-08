Американская актриса и певица Сабрина Карпентер опубликовала фото без штанов. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в укороченной кружевной рубашке и голубых трусах. При этом она позировала перед камерой с кудрями и нюдовым макияжем, держа в руках собаку.

Поклонники оценили снимок поп-исполнительницы, который набрал 3,2 миллиона лайков. «Я одержим твоими волосами», «Это фото довело меня до остановки сердца», «Твоя красота вне закона», «Шикарная», «Как всегда потрясающая», — комментировали они.

Ранее сообщалось, что Сабрина Карпентер в обнажающих ягодицы шортах попыталась поймать машину на обочине.