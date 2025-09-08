Схваченный талибами российский этнограф вернулся на родину

Схваченный талибами в Афганистане российский этнограф Каверин вернулся на родину

Российский этнограф и антрополог Святослав Каверин, схваченный в Афганистане боевиками находящейся у власти радикальной исламистской группировки «Талибан», вернулся на родину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Путешественник выложил селфи в аэропорту Шереметьево. Он пояснил, что сейчас проходит процедуру паспортного контроля, поскольку «не мог не вызвать интерес».

19 июля Каверин рассказал, что был задержан в городе Кундузе. Официально ему вменяли попытку контрабанды украшений. Однако фактической причиной его задержания могло стать недовольство талибов его общением с некоторыми людьми жителями Афганистана.

Исследователь работает в Институте востоковедения Российско-армянского университета. В 2023–2024 годах Каверин проводил этнолингвистические полевые исследования в Восточном Гиндукуше, по итогам которых составил глоссарии региональных языков, посвященные музыке, костюму, кухне и жилью.