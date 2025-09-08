Бывший СССР
Стало известно о дефиците связи у ВСУ в одной области

ТАСС: Передовые позиции ВСУ в Харьковской области почти лишились связи
Марина Совина
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Передовые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате работы российских расчетов FPV-дронов практически лишились связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Известно, что это произошло в Харьковской области, где работали расчеты дронов группировки «Север». Удары пришлись по связному оборудованию и автотранспорту ВСУ, передовые позиции противника практически остались без связи.

«Ремонтные бригады связистов не могут выехать на позиции для доставки нового оборудования и ремонта поврежденного», — подчеркнул информатор.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ в Харьковской области нередко размещаются в школах, используя детей в качестве живого щита. Таким образом они стремятся избежать огня российских войск.

