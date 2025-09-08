Солдаты ВСУ размещаются в школах, используя детей как живой щит

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области нередко размещаются в школах, используя детей в качестве живого щита, чтобы избежать огня российских войск. Об этом сообщил российский боец с позывным Чекист в беседе с РИА Новости.

«Они [ВСУ] же, допустим, знают, что мы не будем бить по школе. Они засядут в школе. Но при этом детей они оттуда выгонять не будут», — поделился солдат. Кроме того, украинские военнослужащие также размещаются и в других зданиях, где находятся мирные жители, так как знают, что ВС России не откроют огонь по гражданским.

Чекист добавил, что солдаты ВСУ не занимались бы переодеванием и не размещались в зданиях вместе с гражданскими, если бы российские военнослужащие не гнушались наносить удары по мирным жителям. «А смысл, если выживаемость от этого не повышается?» — резюмировал боец.

Ранее сообщалось, что ВСУ заблокировали выезд из Купянска и превратили его жителей в живой щит.