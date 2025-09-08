Стало известно о до сих пор продолжающих лечить ожоги пострадавших в «Крокусе»

РИА Новости: Пострадавшие при теракте в «Крокусе» до сих пор лечат ожоги

Пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» до сих пор лечат ожоги, об этом стало известно РИА Новости.

Как рассказал агентству один из участников процесса, люди также страдают от нервного тика, это заметно во время допросов в суде, у них начинает дергаться лицо.

Судебное разбирательство закрыто от публики по ходатайству прокурора с целью обеспечения безопасности его участников.

Террористический акт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Он стал одним из самых масштабных терактов в современной России со времен захвата школы в Беслане. Фигуранты планировали нападение на зрителей в момент выступления рок-группы «Пикник». Жертвами стали 149 человек, пострадали еще более 300 человек.

