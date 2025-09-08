Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:55, 8 сентября 2025Бывший СССР

Сырский в Константиновке повторил ошибки Волчанска

Сырский бросил на оборону Константиновки редкое западное оружие
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский перебросил редкое западное вооружение для обороны Константиновки, повторяя ошибки Волчанска. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Судя по поступающим сведениям, в районе Константиновки Сырский постепенно начинает повторять те же ошибки, что стоили ВСУ нескольких сотен единиц техники под Волчанском», — сказано в публикации.

Отмечается, что переброшенная самоходная артиллерия и редкое западное вооружение находятся на стационарных позициях, что ускоряет их уничтожение Вооруженными силами (ВС) России.

Ранее стало известно, что Сырский признал превосходство российских войск над украинскими. Наибольшие трудности, по его словам, наблюдаются на лиманском, покровском и новопавловском направлениях.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о продолжении СВО

    Украина выпустила по российским объектам умные авиационные бомбы

    Премьер Украины прогулялась с западными дипломатами по крыше горевшего здания кабмина

    Раскрыты подробности расправы над пропавшей матерью детей-инвалидов в российском регионе

    Редчайшее лунное затмение над Москвой попало на видео

    Россияне ринулись брать кредиты

    Лавров рассказал о возможном матче между сборными России и США по футболу

    В Евросовете призвали не ограничиваться санкциями против России

    Военкор раскрыл подробности удара по самой мощной ТЭС в Киевской области

    Названа самая распространенная позиция европейских политиков по переговорам с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости