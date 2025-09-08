Сырский бросил на оборону Константиновки редкое западное оружие

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский перебросил редкое западное вооружение для обороны Константиновки, повторяя ошибки Волчанска. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Судя по поступающим сведениям, в районе Константиновки Сырский постепенно начинает повторять те же ошибки, что стоили ВСУ нескольких сотен единиц техники под Волчанском», — сказано в публикации.

Отмечается, что переброшенная самоходная артиллерия и редкое западное вооружение находятся на стационарных позициях, что ускоряет их уничтожение Вооруженными силами (ВС) России.

Ранее стало известно, что Сырский признал превосходство российских войск над украинскими. Наибольшие трудности, по его словам, наблюдаются на лиманском, покровском и новопавловском направлениях.