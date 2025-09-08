Мир
03:15, 8 сентября 2025Мир

Трамп высказался о ситуации в секторе Газа

Трамп заявил, что мирное соглашение по Газе достигнут очень скоро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался о ситуации в секторе Газа. Его слова приводит ТАСС.

Трамп допустил, что мирное урегулирование по Газе будет достигнуто очень скоро.« Я думаю, что мы очень скоро достигнем соглашения по Газе», — заявил он в беседе с журналистами.

Ранее ХАМАС согласилось сесть за стол переговоров. Представители движения решили обсудить освобождение заложников и прекращение военных действий.

До этого Трамп призвал палестинское движение ХАМАС принять американские условия по мирной сделке в секторе Газа. «Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы эта война закончилась! Израильтяне приняли мои условия», — подчеркнул он.

    Все новости