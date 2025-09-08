Из жизни
18:07, 8 сентября 2025Из жизни

Учительница провела на больничном 16 лет и все это время получала полную зарплату

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В Германии учительница не работала ни дня 16 лет, и все это время ей выплачивали полную зарплату. Об этом сообщает Oddity Central.

Учительница из города Везеля, Северный Рейн-Вестфалия, получала зарплату с 2009 года, находясь на больничном. Ежемесячно ей платили около 6,1 тысячи евро (около 639 тысяч рублей). Общая сумма выплат за 16 лет составила около миллиона евро (примерно 95 миллионов рублей). Когда новое руководство школы потребовало от нее пройти медицинское освидетельствование, учительница подала в суд на работодателя. Однако суд отклонил ее иск и обязал выплатить 2,5 тысячи евро (около 238,5 тысячи рублей) судебных издержек.

Суд охарактеризовал ситуацию как «поистине непостижимую», учитывая что педагог профессионального колледжа в Везеле за 16 лет ни разу не появлялась на работе, но ежемесячно предоставляла больничные листы. По немецкому законодательству, учителя имеют статус государственных служащих и сохраняют право на полную зарплату при неограниченном больничном. Однако в этом случае было установлено, что женщина за время отсутствия на работе основала медицинский стартап, что является серьезным нарушением правил.

Ранее сообщалось, что во Франции женщина подала в суд на компанию-работодателя, потому что у нее на протяжении 20 лет не было должностных обязанностей. При этом все эти годы она получала зарплату.

