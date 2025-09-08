Бывший СССР
Украинец решил стать героем в глазах любимой и поджег ее квартиру

Житель Львовской области поджег квартиру сожительницы из желания стать героем
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Miroslav Kushnirenko / Russian Look / Globallookpress.com

Житель города Борислав во Львовской области Украины поджег квартиру сожительницы из-за желания стать героем в ее глазах. Об этом передает издание Lviv.media со ссылкой на решение суда.

Как сообщается, 10 марта двое мужчин договорились во время распития алкоголя поджечь квартиру гражданской жены одного из них. Автор идеи должен был погасить пожар, стать героем перед своей возлюбленной и помириться с ней после ссоры.

Для реализации плана украинцы одолжили канистру и приобрели на заправке бензин. Желавший вернуть расположение любимой мужчина облил горючим окно квартиры и поджег его, пока его коллега наблюдал за обстановкой во дворе. Однако возгорание очень быстро заметили соседи женщины и потушили его до приезда пожарных.

Суд вынес наказание инициатору поджога наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы. Его соучастник получил один год испытательного срока.

