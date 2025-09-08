Наука и техника
21:18, 8 сентября 2025Наука и техника

Украинский фонд профинансирует создание британского «Железного купола»

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: IMDO / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинский фонд для оборонных стартапов D3 профинансирует создание британского аналога израильской системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». Об этом сообщает издание The Telegraph.

Утверждается, что компания Cambridge Aerospace уже собрала свыше 130 миллионов долларов на создание ракет, способных перехватывать беспилотники и другие снаряды. Стивен Барретт, глава компании, подчеркнул, что Cambridge Aerospace хочет удовлетворить «огромную потребность британских и европейских оборонных ведомств в доступе к очень экономичным средствам ПВО».

Среди инвесторов значится украинский фонд D3, название которого расшифровывается как «готовность защищать демократию» (Dare to Defend Democracy). В число крупнейших спонсоров входит Эрик Шмидт, миллиардер и бывший исполнительный директор компании Google.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, что около 60 процентов вооружения, используемого ВСУ, произведено Украиной. Он также объявил о начале строительства оружейного завода в Дании.

