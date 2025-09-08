Умер режиссер и актер Борис Мартынов

Театральный актер и режиссер Борис Мартынов ушел из жизни в возрасте 87 лет

Режиссер и актер Борис Мартынов скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на странице артиста на сайте kino-teatr.ru.

«Борис Мартынов. 11 июля 1938, Омск — сентябрь 2025», — гласит отметка на портале.

При этом отмечается, что точная дата и обстоятельства смерти Мартынова неизвестны.

Борис Мартынов окончил Театральное училище имени Щукина при Государственном академическом театре имени Вахтангова. Он служил на сцене Малого театра, Крымского русского драмтеатра и Луганского областного русского драмтеатра. За его плечами десятки знаковых ролей.

