Умер режиссер и актер Борис Мартынов

Театральный актер и режиссер Борис Мартынов ушел из жизни в возрасте 87 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: РИА Новости

Режиссер и актер Борис Мартынов скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на странице артиста на сайте kino-teatr.ru.

«Борис Мартынов. 11 июля 1938, Омск — сентябрь 2025», — гласит отметка на портале.

При этом отмечается, что точная дата и обстоятельства смерти Мартынова неизвестны.

Борис Мартынов окончил Театральное училище имени Щукина при Государственном академическом театре имени Вахтангова. Он служил на сцене Малого театра, Крымского русского драмтеатра и Луганского областного русского драмтеатра. За его плечами десятки знаковых ролей.

Ранее стало известно, что артист Вадим Жук, известный по фильму «Звезда пленительного счастья», скончался в возрасте 78 лет.

