Уничтожение редкой бронированной американской машины у границы с Россией сняли на видео

Удар по американской бронированной машине у границы с Россией сняли на видео

В сети появились кадры удара по редкой бронированной ремонтно-эвакуационной машине американского производства М88 «Геркулес» у границы с Россией. Их публикует Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Сначала на кадрах показано уничтожение мотоцикла с украинскими военными, затем — удар по советской «Ниве» с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) внутри. Впоследствии на ролике видна редкая американская БРЭМ перед тем, как по ней нанесет удар беспилотник.

Транспорт ВСУ, как уточняется, уничтожил 234-й десантно-штурмовой полк группировки войск «Север». Где конкретно это произошло — не уточняется.

Ранее в сети появились кадры удара беспилотника по бронеавтомобилю ВСУ у границы с Россией. На опубликованных кадрах видны момент удара и мощный взрыв, который следует за ним. После машину заволакивает дымом.