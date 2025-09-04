Россия
13:41, 4 сентября 2025Россия

Удар по оставленному без присмотра бронеавтомобилю ВСУ у границы с Россией попал на видео

Опубликованы кадры удара дрона по бронеавтомобилю ВСУ у границы с Россией
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры удара российского беспилотника по бронеавтомобилю Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе. Их публикует Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«В приграничной зоне ВСУшники оставили без присмотра свой бронеавтомобиль "Козак-2", куда без промедления заглянул оптоволоконный дрон», — говорится в сообщении канала.

На опубликованных кадрах виден момент удара и мощный взрыв, который следует за ним. После машину заволакивает дымом.

Ранее появились кадры с пехотой ВСУ, которая выдвинулась к границе России и пыталась ее прорвать. Видеозапись была сделана в районе населенного пункта Уды, который находится в нескольких километрах от границы с Белгородской областью.

