Удар по оставленному без присмотра бронеавтомобилю ВСУ у границы с Россией попал на видео

В сети появились кадры удара российского беспилотника по бронеавтомобилю Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе. Их публикует Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«В приграничной зоне ВСУшники оставили без присмотра свой бронеавтомобиль "Козак-2", куда без промедления заглянул оптоволоконный дрон», — говорится в сообщении канала.

На опубликованных кадрах виден момент удара и мощный взрыв, который следует за ним. После машину заволакивает дымом.

Ранее появились кадры с пехотой ВСУ, которая выдвинулась к границе России и пыталась ее прорвать. Видеозапись была сделана в районе населенного пункта Уды, который находится в нескольких километрах от границы с Белгородской областью.