07:30, 8 сентября 2025

В Белоруссии доработали технику с учетом опыта СВО

Автомобили ВС Белоруссии получили антидроновые «мангалы»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал «Министерство обороны Республики Беларусь»

Белорусские военные доработали военную технику с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Соответствующие снимки публикует Минобороны Республики Беларусь в Telegram.

На фото показали автомобили, задействованные в учении подразделений материально-технического обеспечения «Эшелон-2025» на полигоне Лосвидо в Витебской области.

Часть топливозаправщиков получила антидроновые «мангалы», которые прикрывают кабину и цистерну. Также военные маскируют топливозаправщики под обычные грузовые автомобили. Помимо этого, на учениях отработали прикрытие путей подвоза антидроновыми сетями.

«Для защиты транспортных средств от атак дронов на открытых путях подвоза материальных средств организован коридор, оборудованный сетью, а также пункты воздушного наблюдения», — говорится в сообщении.

В августе стало известно, что специалисты компании «Витязь» (концерн «Уралвагонзавод») оснастили топливозаправщики на базе грузовиков КамАЗ и «Урал» дополнительной защитой от дронов и осколков.

