В белорусской тюрьме умер оскорблявший Лукашенко россиянин

В тюрьме Могилева умер оскорблявший Лукашенко гражданин России Поднебенный

В тюрьме Могилева умер оскорблявший президента Белоруссии Александра Лукашенко гражданин России Андрей Поднебенный. Об этом передает издание «Наша Нива» со ссылкой на сообщение матери.

Как отмечает издание, 36-летний Поднебенный скончался 3 сентября в ИК-15, где отбывал наказание в виде 16 лет колонии усиленного режима по обвинению в экстремистской деятельности. Гражданин России родился в Хабаровске, однако с шести лет жил на территории Белоруссии и имел вид на жительство республики.

В 2021 году Поднебенный был обвинен в поджоге машины начальника управления департамента исполнения наказаний, проколе колес у 39 троллейбусов, создании и администрировании Telegram-канала и чата, которые признали экстремистскими формированиями. Комитет государственной безопасности Белоруссии внес его в список лиц, причастных к террористической деятельности на территории республики.

