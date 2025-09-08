В Британии назвали превышающую риск конфликта с Россией угрозу

Генерал Бэрронс: Бездействие будет для Европы большей угрозой, чем конфликт с РФ

Отставной британский генерал Ричард Бэрронс в колонке для The Times назвал угрозу для Европы, превышающую риск конфликта с Россией. По его мнению, таковой станет бездействие и надежда на США или сдержанность Москвы.

Офицер подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны быть реальными и демонстрировать решительность западных союзников. Приоритетом он назвал выживание Украины в качестве независимого государства, даже при условии отказа от части территорий. Для Великобритании и Европы целью становится новый порядок безопасности.

Бэрронс призвал европейские страны увеличить расходы на оборону в более короткий срок и перестать полагаться на помощь Соединенных Штатов. Он также указал, что союзники должны быть готовы отреагировать на атаки в случае необходимости. Одним из наиболее значимых сигналов для России генерал считает размещение на Украине контингентов НАТО. При этом гарантии безопасности должны быть длительными, чтобы у Москвы не было планов их «переждать».

Кроме того, Европа должна быть готова пойти на эскалацию, в том числе на санкционное давление, даже в ущерб собственной экономике. «Некоторые будут утверждать, что такие гарантии рискуют вылиться в прямой конфликт с Россией. Они правы. Но больший риск заключается в том, чтобы продолжать вставать в позу без действий, надеясь, что Вашингтон всегда вмешается или что Москва проявит сдержанность», — заключил офицер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. По его словам, они рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности.

Российский лидер Владимир Путин в ответ заявил, что воинский контингент стран НАТО на территории Украины станет законной целью для российских войск. Он добавил, что именно возможное размещение иностранного контингента на границах с Россией является одной из первопричин конфликта.

