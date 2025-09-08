Силовые структуры
В деле о теракте против генерала Кириллова появились новые обвиняемые

Следователи предъявили обвинение Гедзику в теракте против генерала Кириллова
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи предъявили обвинение новому фигуранту дела о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении агентства.

Речь идет о 38-летнем уроженце Украины Андрее Гедзике (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Согласно документам, следствие установило его причастность к подрыву и предъявило обвинение по ряду уголовных статей — об участии в террористическом сообществе, совершении теракта, контрабанде взрывных устройств, а также незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывных устройств.

В настоящее время Гедзик объявлен его розыск.

Генерала Кириллова и его помощника не стало рано утром 17 декабря 2024 года. Бомбу активировали в тот момент, когда они вышли из подъезда на Рязанском проспекте к служебному автомобилю.

Потерпевшими по делу признали 11 человек, а количество фигурантов увеличилось до 5. Помимо Гедзика, в теракте обвиняются Роберт Сафарян, Ахмаджон Курбонов, Батухан Точиев и Рамазан Падиев (все они внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

