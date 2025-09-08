Силовые структуры
08:41, 8 сентября 2025Силовые структуры

В деле о теракте против российского генерала появились новые потерпевшие

СК признал 11 человек потерпевшими от теракта, в котором погиб генерал Кириллов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России признал 11 человек потерпевшими по делу о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, они уже допрошены.

Генерала Кириллова и его помощника не стало рано утром 17 декабря 2024 года. Бомбу активировали в тот момент, когда военнослужащие вышли из подъезда на Рязанском проспекте к служебному автомобилю. СК возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

В деле трое обвиняемых — Ахмаджон Курбонов, Батухан Точиев и Рамазан Падиев (все они внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Предварительное следствие в отношении них завершено.

