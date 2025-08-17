Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:44, 17 августа 2025Силовые структуры

Следствие в отношении обвиняемых в убийстве генерала Кириллова завершено

ТАСС: Следствие в отношении обвиняемых в убийстве генерала Кириллова завершено
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Предварительное следствие в отношении троих обвиняемых в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова завершено. Об этом сообщается в судебных материалах Басманного районного суда, передает в воскресенье, 17 августа, ТАСС.

Отмечается, что представители стороны потерпевших уже ознакомились с материалами уголовного дела, а обвиняемые и их защитники — еще нет.

Также известно, что Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей обвиняемым Ахмаджону Курбонову, Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву сроком до 17 ноября. Они внесены в перечень террористов и экстремистов.

Генерала Кириллова и его помощника убили рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте. Бомбу активировали в тот момент, когда военнослужащие вышли на улицу к служебному автомобилю. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. Непосредственного исполнителя теракта задержали следующим утром. Им оказался гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он заявил, что был завербован украинскими спецслужбами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тайный смысл пролета истребителей США над головой Путина на Аляске объяснили

    На Украине ввели новые правила воинского учета для женщин с медицинским образованием

    Следствие в отношении обвиняемых в убийстве генерала Кириллова завершено

    Путешественница назвала самые опасные блюда в придорожных кафе России

    В США заявили о вреде перемирия для Украины при одном условии

    Турист утонул на российском курорте из-за недосмотра инструктора

    Германия назвала условие для начала переговоров по Украине

    Стали известны детали поездки Путина и Трампа в одном лимузине

    В Европе допустили повторение инцидента в Овальном кабинете

    Раскрыты детали поездки Мерца, Макрона и Стармера в США с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости