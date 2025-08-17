ТАСС: Следствие в отношении обвиняемых в убийстве генерала Кириллова завершено

Предварительное следствие в отношении троих обвиняемых в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова завершено. Об этом сообщается в судебных материалах Басманного районного суда, передает в воскресенье, 17 августа, ТАСС.

Отмечается, что представители стороны потерпевших уже ознакомились с материалами уголовного дела, а обвиняемые и их защитники — еще нет.

Также известно, что Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей обвиняемым Ахмаджону Курбонову, Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву сроком до 17 ноября. Они внесены в перечень террористов и экстремистов.

Генерала Кириллова и его помощника убили рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте. Бомбу активировали в тот момент, когда военнослужащие вышли на улицу к служебному автомобилю. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. Непосредственного исполнителя теракта задержали следующим утром. Им оказался гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он заявил, что был завербован украинскими спецслужбами.