В Евросовете призвали не ограничиваться санкциями против России

Кошта: Санкции ЕС надо распространить на покупателей российской нефти

Европейский союз не должен ограничиваться санкциями против России. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта. Его процитировало «Прайм».

По словам Кошты, главная цель усиливающегося санкционного давления на Россию — это вынудить Москву сесть за стол переговоров. Для того чтобы добиться этого, по мнению глав Евросовета, не следует ограничиваться рестрикциями, направленными непосредственно против РФ. Кошта полагает, что Брюссель должен не просто бороться с теневым флотом России, но и ввести вторичные санкции против стран, которые покупают российские нефть и газ.

По данным Bloomberg, Европейский союз готовит новые санкции против России, которые должны ударить по банкам и энергетическим компаниям. Кроме того, ограничения будут нацелены на российские платежные системы и системы кредитных карт, криптовалютные биржи. Не исключено, что под рестрикции попадет также Казахстан, которому запретят импортировать некоторые виды оборудования.