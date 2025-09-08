Россия
В Госдуме призвали учить зумеров вести хозяйство

Депутат Останина призвала учить зумеров вести хозяйство
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalya Shatokhina / News.ru/ Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала учить зумеров вести хозяйство. Так депутат отреагировала на появление коммерческих уроков по стирке и готовке. Об этом сообщает Life.ru.

По ее мнению, необходимость платных курсов для подростков возникла из-за пробелов в семейном и школьном воспитании. Парламентарий возложила часть вины на либеральный подход в образовании, напомнив, что при нем вовлечение детей в труд считалось эксплуатацией.

«В подростковом возрасте, тем более после 17-18 лет, ребята уже готовы должны быть, в том числе и в быту, и сами себя обслуживать, и как раз помогать родителям по хозяйству. Мы воспитали поколение детей, которым свойственно было потребительское отношение к жизни, ко взрослым», — сказала она.

В качестве примера она рассказала, что в Новосибирске возродили уроки труда. Там мальчики изучают столярное дело, а девочки — домашнее хозяйство. Помимо того, Останина призвала возродить взаимодействие между школой и родителями.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин пошутил на встрече с учениками гимназии №19. Он заявил, что из получавших в школе тройки выходят губернаторы и руководители городов. Глава Казани добавил, что так говорит глава Татарстана Рустам Минниханов.

