Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:40, 4 сентября 2025Россия

Глава российского города предрек троечникам должности губернаторов и мэров

Глава Казани Метшин пошутил, что из троечников выходят мэры и губернаторы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Из получавших в школе тройки выходят губернаторы и руководители городов, пошутил мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с учениками гимназии №19. Кадры его выступления опубликовало Ura.ru.

«Из отличников выходят отличники, а из троечников — мэры и руководители регионов», — сказал градоначальник, после чего из актового зала раздался смех.

Глава Казани добавил, что так говорит глава Татарстана Рустам Минниханов. При этом, как отметил чиновник, школьникам все равно «надо стараться».

Метшин руководит Казанью с 2006 года и является одним из самых долгосрочных градоначальников России. Чиновник трижды — в 2010, 2015 и 2020 — переизбирался на этот пост. Следующие выборы мэра Казани пройдут 14 сентября.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что школьники, которые будут учиться на «четыре» и «пять», будут работать учителями, а троечники пойдут в губернаторы и администрацию.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил «корейский сценарий» для Украины

    Роскачество выявило несоответствие ряда брендов спагетти ГОСТу

    Реакция Путина на ультиматум Евросоюза поразила Китай

    В МИД России заявили о нехватке у Украины средств на восстановление страны

    Захарова высмеяла «сбой GPS» на самолете фон дер Ляйен

    В российском регионе разбился легкомоторный самолет

    Глава российского города предрек троечникам должности губернаторов и мэров

    Бывший губернатор Фургал потерял два арестованных автомобиля

    В центре Москвы рядом с заправкой начался пожар и попал на видео

    Женщинам назвали пять распространенных ошибок во время секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости