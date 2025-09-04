Глава российского города предрек троечникам должности губернаторов и мэров

Глава Казани Метшин пошутил, что из троечников выходят мэры и губернаторы

Из получавших в школе тройки выходят губернаторы и руководители городов, пошутил мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с учениками гимназии №19. Кадры его выступления опубликовало Ura.ru.

«Из отличников выходят отличники, а из троечников — мэры и руководители регионов», — сказал градоначальник, после чего из актового зала раздался смех.

Глава Казани добавил, что так говорит глава Татарстана Рустам Минниханов. При этом, как отметил чиновник, школьникам все равно «надо стараться».

Метшин руководит Казанью с 2006 года и является одним из самых долгосрочных градоначальников России. Чиновник трижды — в 2010, 2015 и 2020 — переизбирался на этот пост. Следующие выборы мэра Казани пройдут 14 сентября.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что школьники, которые будут учиться на «четыре» и «пять», будут работать учителями, а троечники пойдут в губернаторы и администрацию.