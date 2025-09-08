Россия
02:26, 8 сентября 2025Россия

В Кремле оценили отношение мирового сообщества к спецоперации

Песков: В мире больше понимают причины СВО на Украине благодаря усилиям Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался об отношении мирового сообщества к специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводит ТАСС.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Пескову задали вопрос, стали ли в мире лучше понимать причины спецоперации за последние три года. Он подчеркнул, что страны и раньше осознавали первопричины СВО.

«И, конечно же, все усилия президента по тому, чтобы рассказывать, объяснять это своим собеседникам, дают плоды. Действительно, становится больше тех, кто нас понимает», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее Путин назвал первопричину втягивания Украины в НАТО. Он также отметил, что стремление Киева вступить в Североатлантический альянс Москву «совершенно не устраивает».

