В России 10-летний мальчик с сестрой не смогли разбудить родителей и вызвали скорую помощь

В Калининграде дети вызвали скорую родителям, которых не смогли разбудить

В Калининграде 10-летний мальчик и его 8-летняя сестра не смогли разбудить родителей и вызвали скорую помощь. Об этом пишет местное издание «Клопс» со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Как стало известно, звонок в службу «112» поступил вечером 7 сентября. Прибывшие на место медики обнаружили в кровати 40-летнего мужчину без признаков жизни и 39-летнюю женщину в состоянии клинической смерти. В результате врачам удалось реанимировать мать детей, и она начала открывать глаза. По информации издания, сейчас россиянка в коме. При этом сын и дочь супругов оказались здоровы.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

