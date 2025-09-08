Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:16, 8 сентября 2025Россия

В России 10-летний мальчик с сестрой не смогли разбудить родителей и вызвали скорую помощь

В Калининграде дети вызвали скорую родителям, которых не смогли разбудить
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Калининграде 10-летний мальчик и его 8-летняя сестра не смогли разбудить родителей и вызвали скорую помощь. Об этом пишет местное издание «Клопс» со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Как стало известно, звонок в службу «112» поступил вечером 7 сентября. Прибывшие на место медики обнаружили в кровати 40-летнего мужчину без признаков жизни и 39-летнюю женщину в состоянии клинической смерти. В результате врачам удалось реанимировать мать детей, и она начала открывать глаза. По информации издания, сейчас россиянка в коме. При этом сын и дочь супругов оказались здоровы.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Екатеринбурге жители дома на улице Волгоградской несколько дней не замечали разлагающегося человека на верхнем этаже подъезда. Как стало известно, им оказался мужчина 50-55 лет в верхней одежде. Местные жители его не узнали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский лидер предложил разделить Украину на три части. Что ответили в России?

    Весившая 121 килограмм женщина застряла в свадебном платье и похудела вдвое

    Прохор Шаляпин снялся с ярким макияжем

    В Европе заявили о геополитических победах Путина

    В России 10-летний мальчик с сестрой не смогли разбудить родителей и вызвали скорую помощь

    В РПЦ призвали кидать тухлые яйца в плохих артистов

    Разведывательные «Орланы» превратили в носителей FPV-дронов

    По делу об отравлении 116 россиян напитком «Мистер Сидр» появились новые подробности

    Бразильский футболист «Зенита» рассказал о кошмарной вещи в России

    Европа собралась нанести удар по главному покупателю российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости