В России на фоне убийства Парубия украинскую власть сравнили с пауками в банке

Ветеран «Альфы» Гончаров: Украинская власть — пауки в банке

Убийца экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия Михаил Сцельников сообщал, что совершил преступление с целью личной мести украинской власти. Ветеран спецподразделения «Альфа», полковник в отставке Сергей Гончаров считает, что это не так, и обвиняемый мог быть лишь орудием в руках спецслужб. Его слова передает «Царьград».

«[Президент Украины Владимир] Зеленский и его сподручные хотят остаться у руля и зачищают политическое поле, устраняя потенциальных конкурентов. (...) популярную на Львовщине русофобку [экс-депутата Верховной Рады Ирину] Фарион и организатора "Евромайдана" Парубия решили убить, чтобы те не претендовали на кусок пирога», — заявил Гончаров и добавил, что украинская власть — это пауки в банке.

Парубий был застрелен 30 августа во Львове. Стрелок в форме курьера выпустил в него восемь пуль, после чего уехал на электровелосипеде. Среди причин убийства было несколько версий: личная месть, как заявлял Сцельников, политический заказ украинской власти, а также были заявления о якобы российском следе.

О том, что Парубия могли убить из-за конкуренции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщали политолог Иван Мезюхо и военный эксперт Андрей Марочко.