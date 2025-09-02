«Моя месть украинской власти». Подозреваемый в расправе над Парубием объяснил свои мотивы и попросился в Россию

Подозреваемый в убийстве Парубия заявил о желании убить Порошенко

Михаил Синельников, подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, признал вину. Мужчина объяснил свои действия местью украинской власти.

При этом Синельников отметил, что если бы на месте Парубия оказался экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), то он избавился бы и от него.

«Он (Парубий — прим. «Ленты.ру») был рядом (...) Если бы я жил в Виннице, то был бы Петя», — заявил Синельников, отвечая на вопрос, почему его жертвой стал именно бывший председатель украинского парламента. Как отметили журналисты, под «Петей» подозреваемый подразумевал именно Порошенко.

По словам мужчины, он хочет, чтобы ему быстрее огласили приговор, а также обменяли на военнопленного. Это необходимо для того, чтобы Синельников «мог поехать и найти тело своего сына».

Кадр: Telegram-канал «РБК-Україна»

Российского следа в убийства Парубия не нашли

1 сентября представитель Службы безопасности Украины (СБУ) сообщил, что доказательной базы российского следа в убийстве Парубия нет.

При этом в СБУ отметили, что такая версия о причастности России «рассматривается». В полиции добавили, что подготовка к преступлению велась не один месяц и есть лица, которые инструктировали стрелявшего.

В свою очередь, бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что Парубий не представлял интереса для России. Политик считает, что экс-спикер парламента Украины стал жертвой «местных разборок» регионального львовского уровня.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Аналогичной точки зрения придерживается украинский политолог Константин Бондаренко. По его мнению, версия, согласно которой убийца Парубия работал на Россию, стала позором для правоохранителей Украины.

Сам Синельников опроверг утверждения, что действовал по заказу российских спецслужб.

Фото: Roman Baluk / Reuters

Убийство Парубия назвали заказом Зеленского

Политолог Иван Мезюхо считает, что уничтожение экс-спикера Рады во Львове могло быть политическим заказом президента Украины Владимира Зеленского.

«Наиболее вероятна версия, что Парубия убрали свои же. (...) Участвуя в организации незаконных майданов, он проявил себя как человек, способный к организации акций по шатанию власти. Учитывая этот факт, Парубия могли убрать по заказу Владимира Зеленского», — рассказал эксперт.

Военный эксперт Андрей Марочко также допустил, что Парубия могли убить из-за конкуренции с Зеленским. По его мнению, депутат обладал управленческими ресурсами и был способен повлиять на президентские выборы в стране.

Парубий был застрелен 30 августа. Предполагаемый стрелок в форме курьера выпустил в политика восемь пуль, после чего спрятал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде.

1 сентября Зеленский сообщил о задержании подозреваемого.