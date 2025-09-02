Бывший СССР
Уничтожение Парубия назвали заказом Зеленского

Политолог Мезюхо назвал уничтожение Парубия заказом Зеленского
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Уничтожение экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия во Львове могло быть политическим заказом Владимира Зеленского. Такую версию событий выдвинул в беседе с РИА Новости политолог Иван Мезюхо.

«Наиболее вероятна версия, что Парубия убрали свои же. (...) Участвуя в организации незаконных майданов, он проявил себя как человек, способный к организации акций по шатанию власти. Учитывая этот факт, Парубия могли убрать по заказу Владимира Зеленского», — рассказал эксперт.

Он добавил, что Парубий состоял в оппозиционной Зеленскому партии «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Об уничтожении Парубия стало известно 30 августа. Как сообщало издание «Страна.ua», согласно основной версии, он мог быть ликвидирован из мести за его предполагаемое участие в организации сожжения Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

