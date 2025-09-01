Бывший депутат Рады высказался о причастности России к убийству Парубия

Олейник: Андрей Парубий не представлял интереса для России

Бывший председатель Верховной Рады и экс-комендант Евромайдана Андрей Парубий не представлял интереса для России. Об этом изданию «Ридус» заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник.

По его словам, привязать Россию к убийству украинским властям вряд ли удастся. Политик считает, что Парубий стал жертвой «местных разборок» регионального львовского уровня.

При этом глава Национальной полиции Украины Иван Выговский ранее заявил, что в убийстве есть русский след. Но никаких доказательств он не привел.

Олейник также добавил, что чувствует вину за смерть Парубия. «Я предлагал Януковичу не разгонять майдан, а арестовать тех, кто управляет этим процессом, в том числе и Парубия. (...) Парубий сегодня просто сидел бы в тюрьме на пожизненном, жив и здоров, и Украина была бы целой, и не было бы войны», — сказал он.

Парубий был застрелен 30 августа. Предполагаемый стрелок в форме курьера, выпустил в политика восемь пуль, после чего спрятал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого. По данным «Страна.ua», им оказался 52-летний житель Львова. Его личность не раскрывается.