На Украине нашли подозреваемого в убийстве Парубия

На Украине нашли подозреваемого в убийстве экс-спикера Рады Парубия

Подозреваемым в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия оказался житель Львова. Об этом сообщает «Страна.ua».

Сообщается, что подозреваемому 52 года. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала его в его квартире. Личность мужчины не раскрывается.

Ранее полиция Украины показала фото подозреваемого. На фото задержанный мужчина среднего роста с голым торсом стоит спиной к камере.

До этого стало известно, что подозреваемый в убийстве Парубия долго следил и готовился к совершению преступления. «Он долго готовился, следил, планировал и, наконец, нажал на курок. Нам понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на его след и задержать», — сообщает полиция.