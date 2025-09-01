Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:59, 1 сентября 2025Бывший СССР

На Украине нашли подозреваемого в убийстве Парубия

На Украине нашли подозреваемого в убийстве экс-спикера Рады Парубия
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «Офіс Генерального прокурора»

Подозреваемым в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия оказался житель Львова. Об этом сообщает «Страна.ua».

Сообщается, что подозреваемому 52 года. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала его в его квартире. Личность мужчины не раскрывается.

Ранее полиция Украины показала фото подозреваемого. На фото задержанный мужчина среднего роста с голым торсом стоит спиной к камере.

До этого стало известно, что подозреваемый в убийстве Парубия долго следил и готовился к совершению преступления. «Он долго готовился, следил, планировал и, наконец, нажал на курок. Нам понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на его след и задержать», — сообщает полиция.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ввели новые ограничения для дачников. Какие действия теперь запрещено проводить с недвижимостью?

    В России рассказали о цели переговоров Путина с мировыми лидерами в Китае

    На Западе раскрыли смысл фотографии Путина с Моди и Си Цзиньпином

    Раскрыта помогающая на всех первых свиданиях формула разговора

    Опубликовано видеопоздравление бойцов СВО российским школьникам

    Полуобнаженный Никита Ефремов прошелся перед камерой

    В России рассказали о влиянии санкций против Индии на мировые цены

    «Калашников» произвел первую партию АМ-17

    Российские военные уничтожили ракетные комплексы HIMARS и Patriot ВСУ

    Путин назвал желаемую роль ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости