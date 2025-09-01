Полиция Украины показала фото подозреваемого в убийстве бывшего спикера Рады

Полиция Украины опубликовала фото подозреваемого в убийстве Парубия

Появились фотографии подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Кадры опубликовала пресс-служба Национальной полиции страны в Telegram.

На фото задержанный мужчина среднего роста с голым торсом стоит спиной к камере. На нем надеты голубые джинсы с черным ремнем. На другом кадре подозреваемый снят спереди, однако его лицо скрыто.

В помещении, где были сделаны фото, можно заметить висящий в углу ковер, зеленые шторы, незаправленную кровать и трещину на стене.

Днем 30 августа неизвестный застрелил Парубия во Львове. В ночь на 1 сентября стало известно, что подозреваемого в убийстве экс-спикера Рады задержали.