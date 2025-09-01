Бывший СССР
На Украине нашли русский след в ликвидации Парубия

Глава Нацполиции Украины Выговский нашел русский след в ликвидации Парубия
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Baluk / Reuters

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации бывшего главы СНБО Андрея Парубия замечен «русский след». Его слова опубликованы в Telegram-канале ведомства.

«Мы знаем: это преступление не случайно. В нем есть русский след. Перед законом будет отвечать каждый», — указано в сообщении.

Никаких доказательств причастности России к смерти Парубия Выговский не привел.

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве Парубия долго следил и готовился к совершению преступления. В Парубия было произведено восемь выстрелов, подозреваемый убедился, что экс-спикер перестал дышать. После этого он замел следы и попытался скрыться в Хмельницкой области, уточняет ведомство.

