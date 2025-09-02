Военный эксперт высказался об убийстве экс-спикера Верховной Рады

Марочко: Экс-спикера Рады Парубия могли убить из-за конкуренции с Зеленским

Военный эксперт Андрей Марочко прокомментировал убийство экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом он высказался в прямом эфире на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Марочко допустил, что Парубия могли убить из-за конкуренции с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению эксперта, депутат обладал управленческими ресурсами и был способен повлиять на президентские выборы в стране.

«Рано или поздно на Украине будут выборы. И, имея ресурсы, Парубий мог серьезно нагадить Зеленскому. Более того, как бывший секретарь СНБО [Совета национальной безопасности Украины] он явно имел какие-то бизнес-интересы и получал очень серьезные доходы с кормушки министерской силового ведомства», — сказал Марочко.

Парубий был застрелен 30 августа. Предполагаемый стрелок в форме курьера, выпустил в политика восемь пуль, после чего спрятал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде.

1 сентября Зеленский сообщил о задержании подозреваемого. По данным «Страна.ua», им оказался 52-летний житель Львова. Его личность не раскрывается.