В СБУ высказались о российском следе в убийстве Парубия

В СБУ заявили об отсутствии доказательной базы следа России в убийстве Парубия

Доказательной базы российского следа в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия нет. Об этом заявил представитель Службы безопасности Украины (СБУ) на брифинге во Львове, передает издание «Страна.ua».

Отмечается, что доказательной базы российского следа в рамках уголовного производства нет, но такая версия «рассматривается». В полиции добавили, что подготовка к преступлению велась не один месяц и есть лица, которые инструктировали стрелка.

Парубий был застрелен во Львове днем 30 августа. Предполагаемый стрелок был одет в форму курьера, выпустил в политика восемь пуль, после чего спрятал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде.

Ответственность за покушение взяла на себя ультраправая группировка White Phoenix («Белый феникс») — крыло американской ультраправой группировки The Base.