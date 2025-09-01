Бывший СССР
В СБУ высказались о российском следе в убийстве Парубия

В СБУ заявили об отсутствии доказательной базы следа России в убийстве Парубия
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Андрей Парубий

Андрей Парубий. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Доказательной базы российского следа в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия нет. Об этом заявил представитель Службы безопасности Украины (СБУ) на брифинге во Львове, передает издание «Страна.ua».

Отмечается, что доказательной базы российского следа в рамках уголовного производства нет, но такая версия «рассматривается». В полиции добавили, что подготовка к преступлению велась не один месяц и есть лица, которые инструктировали стрелка.

Парубий был застрелен во Львове днем 30 августа. Предполагаемый стрелок был одет в форму курьера, выпустил в политика восемь пуль, после чего спрятал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде.

Ответственность за покушение взяла на себя ультраправая группировка White Phoenix («Белый феникс») — крыло американской ультраправой группировки The Base.

